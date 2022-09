Ρώσος που πήγαινε να πολεμήσει στην Ουκρανία ήταν τόσο μεθυσμένος που κοιμήθηκε στην πίστα αεροδρομίου (vid)

Ένας από τους Ρώσους που επιστρατεύτηκαν από τον Πούτιν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ήπιε λίγο παραπάνω.

Ένα απίθανο video ντοκουμέντο από την επιστράτευση των Ρώσων που βρίσκεται σε εξέλιξη, έφερε στην δημοσιότητα ο Francis Scarr.

Αυτό είναι τραβηγμένο από την πίστα ενός αεροδρομίου την ώρα που αρκετοί άνδρες ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο, προκειμένου να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Στα πρώτα του δευτερόλεπτα διακρίνονται δύο άνδρες να είναι φουλ μεθυσμένοι και μετά βίας να περπατάνε, όμως το καλύτερο είναι στο τέλος του.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, είναι ένας άλλος, ο οποίος όχι απλά δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του από το ποτό, αλλά την έχει πέσει για ύπνο και κοιμάται στο γρασίδι.

Absolute scenes at an airfield in Russia's Far East where one man mobilised to fight in Ukraine was so drunk that he reportedly fell asleep in the long grass next to the runway pic.twitter.com/T7ddrMkyBb