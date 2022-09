Αδιανόητη βαρβαρότητα στο Ιράν: Αστυνομικός πυροβολεί παιδί που απλά κοιτούσε από το παράθυρο (vid)

Το μικρό αγόρι απλά κοιτούσε από το παράθυρο του, πριν πυροβολήσει ένας από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στον δρόμο.

Το Ιράν ζει ιστορικές μέρες, αλλά δυστυχώς αυτές είναι βαμμένες με το αίμα δεκάδων διαδηλωτών που έχουν πέσει θύμα αστυνομικής βίας. Αστυνομικής βίας που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για εν ψυχρώ πυροβολισμούς ακόμα και αθώων πολιτών που απλά δεν έκαναν τίποτα.

Ένα τέτοιο περιστατικό δημοσιοποίησε ο Jyot Jeet από την Ινδία και αναμεταδίδεται με κάθε επιφύλαξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο, καθώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Σε αυτό λοιπόν διακρίνεται ένα παιδί να είναι στο παράθυρο του σπιτιού του και να κοιτάζει έξω από αυτό, όπου περπατάνε δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί.

Ένας από αυτούς αρχίζει και πλησιάζει το σπίτι, πηγαίνοντας κοντά στο παράθυρο και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή, ο πατέρας του αγοριού, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, το τραβάει μέσα.

Κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο, καθώς ο αστυνομικός, ξεπερνώντας κάθε όριο, πυροβολεί, με την σφαίρα ευτυχώς να βρίσκει τα τζάμια όπως μπορείτε να δείτε στο video.

What the Hell😡😡 Iranian Police Monsters shoot directly at a Little Child who was just looking out of the window of his house. This is bizarre & insane 😡



