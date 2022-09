Ο γίγαντας του παγκόσμιου εμπορίου, DHL, ακόμα πιο δυνατός μέσα από τις προκλήσεις της εποχής

Το διήμερο 14-15/9, DHL και NYU Stern School of Business δημοσίευσαν την έρευνα ο DHL Trade Growth Atlas. Το Gazzetta βρέθηκε στις Βρυξέλλες και παρουσιάζει τα θετικά ευρήματα της εν λόγω μελέτης.

Κορονοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία, αύξηση καυσίμων. Πολλές και μαζεμένες οι προκλήσεις που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει οπισθοχώρηση του παγκοσμίου εμπορίου. Αντιθέτως, όμως, η παγκοσμιοποίηση δεν έχει δεχτεί το παραμικρό πλήγμα. Τουναντίον, βγαίνει και κατά 10% πιο ενισχυμένη σε σχέση με την προ covid εποχή.

Η DHL Trade Growth Atlas χαρτογραφεί τις πιο σημαντικές τάσεις και προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών. Η έκθεση καλύπτει 173 χώρες, παρέχοντας πολύτιμα εργαλεία για τους ηγέτες του κλάδου.

Στην DHL δεν αισιοδοξούν και δεν βασίζονται στην... τύχη. Ο CEO της DHL Express και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, Τζον Πίρσον ήταν σαφής στην απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για το αν είναι αισιόδοξος για το μέλλον.

«Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος γιατί χρησιμοποιώ τους αριθμούς που ήδη έχουμε. Άρα τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη μελέτη, μας κάνουν να περιμένουμε περεταίρω άνθιση του εμπορίου». Τα νούμερα, με λίγα λόγια, είναι ακόμα πιο αισιόδοξα και από την... αισιοδοξία ως ευρύτερη έννοια.

Τα δεδομένα, λοιπόν, που έχουμε στα χέρια μας μάς κάνουν να καταλάβουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο άντεξε στους πρόσφατους κλυδωνισμούς που προκλήθηκαν από την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ακρίβεια των καυσίμων.

«Στόχος μας είναι το Trade Growth Atlas της DHL να αποτελέσει ένα χρήσιμο πόρος για την κατανόηση και την πλοήγηση των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο. Το εμπόριο θα παραμείνει βασικός μοχλός ευημερίας – όπως ήταν εδώ και αιώνες. Στο τρέχον παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η DHL μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να επανεξετάσουν ορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού, βασίζοντάς τις σε μια λογική αντιστάθμιση μεταξύ κόστους και κινδύνου, ώστε να είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς, Ως κορυφαίος πάροχος logistics στον κόσμο, προσφέρουμε λύσεις για όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στον κλάδο και έχουμε αποδείξει ότι παρέχουμε σταθερές και αξιόπιστες υπηρεσίες ακόμη και σε ασταθή περιβάλλοντα της αγοράς», τόνισε ο Τζον Πίρσον, στο πλαίσιο της ομιλίας του.

Το διεθνές εμπόριο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της δύναμής του να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη, να μειώσει τον πληθωρισμό και να επιτρέπει σε χώρες και εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές βασικών εισροών.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι αλλαγές που έχουν προκύψει στην πίτα που μοιράζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι τα εξής:

Η πανδημία Covid-19 δεν δημιούργησε μεγάλη οπισθοδρόμηση στο παγκόσμιο εμπόριο όπως περίμεναν πολλοί: Το διεθνές εμπόριο αγαθών έχει αυξηθεί έως και 10% από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Οι προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη του εμπορίου παραμένουν απροσδόκητα θετικές: Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του εμπορίου έχουν υποβαθμιστεί, αλλά εξακολουθούν να προσβλέπουν σε ελαφρώς ταχύτερη ανάπτυξη του εμπορίου το 2022 και το 2023 σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου σημείωσαν άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ισχυρή ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζεται.

Εντοπίζονται νέοι πόλοι εμπορικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική και Νότια Ασία και η ανάπτυξη του εμπορίου αναμένεται να επιταχυνθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην Υποσαχάρια Αφρική.

Η ανάπτυξη του εμπορίου κατανέμεται σε μια ευρύτερη ποικιλία χωρών: η Κίνα αντιπροσώπευε το ένα τέταρτο της ανάπτυξης του εμπορίου τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά το μερίδιό της είναι πιθανό να μειωθεί στο μισό, στο 13%.

Το Βιετνάμ, η Ινδία και οι Φιλιππίνες ξεχωρίζουν τόσο στην ταχύτητα όσο και στην κλίμακα της προβλεπόμενης ανάπτυξης του εμπορίου έως το 2026. Και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις προσπάθειες πολλών εταιρειών να διαφοροποιήσουν την παραγωγή με επίκεντρο την Κίνα και τις στρατηγικές προμήθειας.

Ενώ οι αναδυόμενες οικονομίες αύξησαν τα μερίδιά τους στο παγκόσμιο εμπόριο από 24 σε 40% μεταξύ 2000 και 2012, με το ήμισυ της αύξησης να οφείλεται μόνο στην Κίνα, αυτά τα μερίδια έχουν αλλάξει ελάχιστα την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, οι αναδυόμενες οικονομίες συνεχίζουν να προχωρούν σε μέτρα συνδεσιμότητας, καινοτομίας και κορυφαίων εταιρειών. Γίνονται πιο σημαντικοί εξαγωγείς εξελιγμένων βιομηχανικών προϊόντων και ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο όχι μόνο στο χαμηλό κόστος, αλλά και στην καινοτομία και την ποιότητα.

Η Κίνα αναμένεται να μειώσει (σχεδόν) κατά 50% τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου

Η Κίνα χάνει βάρος ως η κινητήρια δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου

Το παγκόσμιο εμπόριο έχει ανακάμψει από το χτύπημα του κορονοϊού και θα συνεχίσει να αυξάνεται παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά η Κίνα δεν τραβάει πλέον το βαγόνι όπως παλιά. Παρά το γεγονός ότι είναι η χώρα που θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των συναλλαγών τα επόμενα πέντε χρόνια, η συχνότητά της σε αυτή τη διαδικασία θα μειωθεί στο μισό. Αντίθετα, οι νότιες χώρες αναλαμβάνουν την ηγεσία, σε μια αλλαγή παραδείγματος από αυτό που είχε συμβεί από τις αρχές αυτού του αιώνα.

Η είσοδος του ασιατικού γίγαντα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2001 έφερε επανάσταση στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, αλλά το μοντέλο που έκανε το Πεκίνο βασιλιά των εξαγωγών αρχίζει να δείχνει σημάδια εξάντλησης.

Αυτό προκύπτει από την DHL Trade Growth Atlas, που δημοσιεύτηκε από τη γερμανική πολυεθνική, τη μεγαλύτερη εταιρεία logistics στον κόσμο.

Συνοψίζοντας, αρκεί να σταθούμε στο τι θα συμβεί τα επόμενα πέντε χρόνια: η Κίνα θα μετατραπεί από το να συνεισφέρει το 25% της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου στο να είναι υπεύθυνη για «μόνο» το 13% αυτού. Δηλαδή παρατηρούμε ότι θα υπάρχει μείωση σχεδόν στο μισό.

«Το τοπίο του εμπορίου αλλάζει και παρουσιάζει νέες προκλήσεις»

Η DHL Trade Growth Atlas εξετάζει, παράλληλα, τις τάσεις ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, τις γεωγραφικές αλλαγές, το μείγμα των προϊόντων που διακινείται και τις ευρύτερες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναλύει το εμπόριο αγαθών παγκοσμίως ανά περιοχή, για προηγμένες έναντι αναδυόμενων οικονομιών σε ένα δείγμα 173 χωρών.

Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικές περιλήψεις μιας σελίδας για καθεμία από αυτές τις χώρες. Οι χώρες που καλύπτονται αποτελούν περισσότερο από το 99% του παγκόσμιου εμπορίου, του ΑΕΠ και του πληθυσμού.

«Προσπαθήσαμε να αποστάξουμε τα πιο σημαντικά δεδομένα για την κατάσταση και την τροχιά του παγκόσμιου εμπορίου και να ζωντανέψουμε τα δεδομένα σε χάρτες και γραφήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν πώς εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης του εμπορίου τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες και σε περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το τοπίο του εμπορίου αλλάζει και παρουσιάζει νέες προκλήσεις. Αυτή η έκθεση διαψεύδει σθεναρά τις προβλέψεις για μια σημαντική υποχώρηση του παγκόσμιου εμπορίου», τόνισε ο Steven Altman, Ανώτερος Ερευνητικός Μελετητής και Διευθυντής της Πρωτοβουλίας DHL για την Παγκοσμιοποίηση στο NYU Stern's Center for the Future of Management.

Η εικόνα της Ελλάδας στην εν λόγω έρευνα: