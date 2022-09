Ντελαπάρισε φορτηγό με ερωτικά βοηθήματα: Γέμισε δονητές ο δρόμος (vids)

Οι παρουσιαστές από το News9 ρωτούσαν τον δημοσιογράφο αν μπορούσε να τους πει, τι μετέφερε το φορτηγό, αλλά ο ίδιος απέφυγε να το μεταφέρει…

Ένα… απρόσμενο φορτίο αντίκρισαν οι οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο I40 στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό ντελαπάρισε και απλώθηκε το εμπόρευμα στον δρόμο. Μόνο που τα προϊόντα δεν συνηθισμένα με αποτέλεσμα, να μην μπορεί να τα αναφέρει «on air» ούτε ο ρεπόρτερ που είχε σπεύσει στο σημείο.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs