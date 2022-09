Βασίλισσα με χιούμορ: Όταν η Ελισάβετ είχε τρολάρει δύο Αμερικανούς τουρίστες (vid)

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για το χιούμορ και κάποτε είχε κάνει μια πλάκα σε Αμερικανούς τουρίστες έξω από το κάστρο του Μπαλμοράλ.

Μία από τις κρυφές πτυχές της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν το αστείρευτο χιούμορ της και συχνά πυκνά, όποτε της δινόταν η ευκαιρία έκανε πλάκες.

Κάποτε η Ελισάβετ τρόλαρε δύο Αμερικανούς τουρίστες, μια ιστορία που έφερε στο προσκήνιο ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας της, αστυνομικός Ρίτσαρντ Γκρίφιν.

Η βασίλισσα είχε βγει μια βόλτα έξω από την θερινή της κατοικία, το κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, φορώντας στο κεφάλι της ένα μαντήλι και ντυμένη άπλα, με παλτό και γαλότσες.

Τότε συνάντησε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, οι οποίοι νομίζοντας ότι είναι απλά μία ηλικιωμένη κάτοικος του χωριού, την χαιρέτησαν, την ρώτησαν αν μένει εκεί και αν είχε συναντήσει ποτέ της την βασίλισσα.

Η Ελισάβετ χαμογελώντας απάντησε ευγενικά ότι ζούσε στο Λονδίνο και ότι έχει ένα σπίτι ακριβώς πάνω από τον λόφο ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει δει ποτέ η ίδια την βασίλισσα. Η τουρίστρια την ρώτησε τότε πόσο καιρό βρισκόταν εκεί και η βασίλισσα της απάντησε ότι επισκεπτόταν την περιοχή για περίπου 80 χρόνια.

Οι τουρίστες επέμειναν: «Λοιπόν αν έρχεσαι εδώ 80 χρόνια θα πρέπει να έχεις συναντήσει τη βασίλισσα…». Τότε τους απάντησε: «Δεν την έχω συναντήσει όμως αυτός την έχει δει!» συνέχισε, δείχνοντας τον αστυνομικό Γκρίφιν.

Οι Αμερικανοί τότε χαιρέτησαν και έφυγαν, χωρίς να έχουν καταλάβει με ποια είχαν συνομιλήσει. Ακόμα και τότε η Ελισάβετ αρνήθηκε να τους αποκαλύψει την ταυτότητά της, δείχνοντας να το διασκεδάζει. Παρόλα αυτά ο Γκρίφιν τους έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία, με την βασίλισσα να του λέει: «Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο τους, όταν δείξουν αυτές τις φωτογραφίες στους Αμερικανούς φίλους τους. Ελπίζω ότι κάποιος θα τους πει ποια είμαι».

Η ιστορία έγινε viral όταν την διηγήθηκε ο Γκρίφιν και χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου αποθέωσαν στα social media τη βασίλισσα για την αίσθηση του χιούμορ της.

