Άσος του NFL παρακολουθεί οπαδούς να πλακώνονται και αντιδρά επικά: «Δεν ξέρουν να παλεύουν» (vid)

Ένα ασυνήθιστο επεισόδιο για τα αμερικανικά δεδομένα συνέβη μετά τον αγώνα των Μπιλς με τους Ραμς για το NFL.

To αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (NFL) επέστρεψε και μαζί επέστρεψαν και οι φίλαθλοι στα στάδια. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς στην Καλιφόρνια ξέσπασαν επεισόδια μετά την αναμέτρηση των Ραμς με τους Μπιλς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, φίλαθλοι των δύο ομάδων πλακώθηκαν στη μέση ενός δρόμου κοντά στο Στάδιο SoFi, παρά το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα που περνούσαν τους κόρναραν, καθώς εμπόδιζαν την κυκλοφορία.

Κάποιοι άλλοι έδειχναν να το απολαμβάνουν καθώς παρακολουθούσαν το άγριο ξύλο ανάμεσα στους οπαδούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην άσος των Μπιλς, Λεσόν ΜακΚόι, ο οποίος αγωνίστηκε τέσσερις από τις 12 σεζόν στην ομάδα του Μπάφαλο.

Μάλιστα, στην θέα του επεισοδίου, ο ΜακΚόι γύρισε προς την κάμερα και είπε με νόημα: «Που πάμε; Αυτοί δεν μπορούν καν να παλέψουν!».

Uh oh, now fights are breaking out in the middle of the street between Rams and Bills fans.. pic.twitter.com/LhoVhcSi7B