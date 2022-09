Απαράδεκτος: Άρπαξε το μπαλάκι από κοριτσάκι σε αγώνα μπέιζμπολ (vid)

Μια «χαμένη» μπάλα σε αγώνα μπέιζμπολ κατευθυνόταν σε ένα κοριτσάκι, αλλά πονηρός θεατής την άρπαξε την τελευταία στιγμή.

Ένα απαράδεκτο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση των Washington Nationals για το πρωτάθλημα μπέιζμπολ (MLB) των ΗΠΑ. Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ο άσος των Nationals, Τζόεϊ Μενέσες πέταξε ένα μπαλάκι προς την κερκίδα.

Στο σημείο εκείνο βρισκόταν μια παρέα μικρών κοριτσιών, ένα εκ των οποίων περίμενε την μπάλα να καταλήξει στο γάντι του μπέιζμπολ, το οποίο και φορούσε στο χέρι της.

Ωστόσο, ενώ το μπαλάκι κατευθυνόταν στο γάντι του κοριτσιού, εμφανίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος της το άρπαξε την τελευταία στιγμή. Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έγινε viral, με τη μητέρα του κοριτσιού να είναι έξαλλη.

«Ο άνδρας αυτός έκλεψε το μπαλάκι του μπέιζμπολ από αυτό το κοριτσάκι», έγραψε η μητέρα στο Twitter κάτω από το σχετικό βίντεο. «Μπορείτε να πείτε στον Μενέσες να υπογράψει σε ένα μπαλάκι και να το στείλει στην κόρη μου;», πρόσθεσε.

Το θέμα πήρε τέτοια δημοσιότητα με αποτέλεσμα οι Nationals να απαντήσουν στη μητέρα του κοριτσιού, η οποία τους ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκρισή τους. «Ευχαριστούμε την ομάδα που επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Grown man steals baseball from little girl. @Nationals can you get Joey Meneses to sign a baseball and send it to my daughter? ⚾️ pic.twitter.com/itcQFseOQO