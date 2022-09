Η στιγμή της συγκλονιστικής διάσωσης ψαρά που ήταν εγκλωβισμένος σε βράχο της Καραϊβικής (vid)

Ο ψαράς αψήφησε την καταιγίδα Earl και βρέθηκε εγκλωβισμένος σε έναν βράχο στα ανοιχτά της Καραϊβικής.

Ένας 50χρονος ψαράς που είχε κολλήσει στα κοφτερά βράχια στα ανοιχτά του Dog Island της Καραϊβικής σώθηκε την περασμένη Κυριακή (4/9) από το Λιμενικό Σώμα σε μια παράτολμη επιχείρηση διάσωσης κατά την διάρκεια της τροπικής καταιγίδας Earl.

Ο ψαράς έβγαλε το αλιευτικό σκάφος του στα βράχια στα ανοιχτά του Dog Island και βούτηξε με το ψαροντούφεκό του. Ωστόσο, τα μεγάλα κύματα τον τραυμάτισαν με αποτέλεσμα να κολλήσει στα κοφτερά βράχια. Ένας φίλος του κάλεσε βοήθεια και τότε στήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης από την ακτοφυλακή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα σκάφος και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, το πλήρωμα του σκάφους δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει με επιτυχία. Τότε το ελικόπτερο έριξε με σκοινί στη θάλασσα έναν διασώστη κολυμβητή, ο οποίος κατάφερε να δέσει τον τραυματισμένο ψαρά, τον οποίο και τράβηξαν στον αέρα.

Στη συνέχεια ο άτυχος ψαράς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

