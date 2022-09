Η NASA προετοιμάζεται για αστεροειδή που θα απειλεί την Γη: Στέλνει διαστημόπλοιο σε σύγκρουση (vid)

Μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν είναι.

H NASA αποκάλυψε το σχέδιό της να συντρίψει σκόπιμα ένα διαστημόπλοιο αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων πάνω σε έναν αστεροειδή προκειμένου να διαπιστώσει αν θα επιβιώσει από αυτή τη σύγκρουση.

Σε μερικές εβδομάδες το Double Asteroid Redirection Test ή αλλιώς DART της NASA θα κάνει την πρώτη του δοκιμή για να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο διαστημόπλοιο θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη Γη σε ενδεχόμενη απειλή από έναν αστεροειδή ή κομήτη.

Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά η NASA σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένας από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια για να αναλύσει την πρόσκρουση που θα έχει το DART με τον αστεροειδή πλάτους 160 μέτρων που είναι γνωστός ως «Dimorphos».

On Sept. 26, @NASA’s #DARTMission will impact an asteroid, which poses no threat to Earth, as humanity’s first test for #PlanetaryDefense. 🌎



Learn more on how to join us for a multitude of events starting Sept. 12 as we countdown to DART impact: https://t.co/OhqJLa7LST pic.twitter.com/C6tXz8VD0K