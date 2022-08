Από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη: Ο διαδραστικός χάρτης που βρίσκει το πιο γνωστό άτομο της περιοχής σου

Ένας Φινλανδός γεωγράφος δημιούργησε έναν διαδραστικό χάρτη που σου επιτρέπει να μάθεις πού γεννήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες του πλανήτη από το χθες και το σήμερα.

Ο γεωεντοπισμός έχει μπει εδώ και πολύ καιρό στη ζωή μας και ήρθε μείνει. Σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να πάμε σχεδόν πουθενά, αν πρώτα δεν ανοίξουμε τους χάρτες στο κινητό μας και δούμε τη διαδρομή ή ακόμη καλύτερα αν θέσουμε σε λειτουργεία το GPS.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με το οποίο εξοικειωνόμαστε, πολλαπλασιάζονται και άλλοι τύποι χαρτών που εκπληρώνουν μια διαφορετική λειτουργία. Όπως αυτός που δημιούργησε ο Topi Tjukanov, ένας Φινλανδός γεωγράφος, ο οποίος πρόκειται για έναν διαδραστικό χάρτη που σας επιτρέπει να μάθετε πού γεννήθηκαν οι μεγαλύτερες διασημότητες στον πλανήτη από το χθες και το σήμερα.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?



I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.



Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1



🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd