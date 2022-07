Η τελευταία ενημέρωση για τον κινεζικό πύραυλο: Λήξη συναγερμού για την Ελλάδα, η πορεία που θα ακολουθήσει (vid)

Ο πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως με βάση τις τελευταίες μετρήσεις, τα συντρίμμια δεν θα πέσουν στη χώρα μας.

Δεν κινδυνεύει τελικά η Ελλάδα από το συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου «μπορεί να επανεισέλθουν στη γήινη ατμόσφαιρα με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο, στο διάστημα μεταξύ της 30ης και 31ης Ιουλίου».

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀 31 Jul 2022 07:34 UTC ± 22 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/MwWiF85iPI