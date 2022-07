Ανεξέλεγκτος κινέζικος πύραυλος πέφτει στην Γη: Τα μέρη της Ελλάδας που... κινδυνεύουν

Τα συντρίμμια του Long March 5B κατευθύνονται προς την Γη, με την Ελλάδα να είναι μεταξύ των χωρών που μπορεί να πέσουν.

Όλα τα είχαμε, το να παίζει ένα κινέζος πύραυλος στην χώρα μας έλειπε. Ε λοιπόν δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό. Οι πιθανότητες βέβαια να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ελάχιστες, ωστόσο υπάρχει ως ενδεχόμενο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο πύραυλος Long March 5B που είναι βάρους 23 τόνων απογειώθηκε από το νησί Χαϊνάν, την προηγούμενη Κυριακή και προσδέθηκε με επιτυχία στο τροχιακό φυλάκιο της Κίνας.

Τα υπολείμματά του όμως επιστρέφουν όπως γίνεται συνήθως, όμως ο συγκεκριμένος, όπως επισημαίνει ο Σπύρος Βασιλάκος που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής, δεν διαθέτει σύστημα ελεγχόμενης επιστροφής.

Όπως λέει στον Κώστα Καντούνη στο iefimerida.gr: «Αυτό έχει συνέπεια να υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα τα συντρίμμια να διασκορπιστούν με μη ελεγχόμενο τρόπο».

Πότε και που θα γίνει αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Το χρονικό... παράθυρο που υπάρχει σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είναι από σήμερα κοντά στα μεσάνυχτα, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής.

⚠️Update: the re-entry window of object CZ-5B has narrowed down to 2022-07-30 20:53:53 UTC ±347 min. The #EUSST sensors network keeps monitoring the object closely and Operations Centres are performing analyses. Stay tuned!



