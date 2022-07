Η Τουρκία βγάζει τέταρτο γεωτρύπανο στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου

Η Άγκυρα θα επαναλάβει τις έρευνες για φυσικό αέριο στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου.

Η Τουρκία θα επαναλάβει τις αμφιλεγόμενες έρευνές της για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας σήμερα το βράδυ.

«Το τουρκικό σκάφος γεωτρήσεων Αμπντουλχαχίντ Χαν θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου από το λιμάνι της Μερσίνας (νότια)», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

#BREAKING Turkey to resume gas exploration in the Mediterranean on August 9: ministry pic.twitter.com/Cb0bog9dvm