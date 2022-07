Έτσι γνώριζαν οι Αρχαίοι Έλληνες ότι η Γη είναι στρογγυλή (vid)

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι η Γη είναι στρογγυλή χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά και την λογική.

Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία υποστηρίζουν την συγκεκριμένη θεωρία. Άλλωστε, χιλιάδες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από το διάστημα αποδεικνύουν ότι η Γη είναι στρογγυλή. Κάτι που γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες παρότι δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα της τεχνολογίας.

Πως το γνώριζαν; Χάρη στα μαθηματικά και την λογική. Ο σπουδαίος Αμερικανός αστρονόμος Καρλ Σάγκαν μέσα από την βραβευμένη τηλεοπτική σειρά «Cosmos» του 1980 εξηγούσε πως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η Γη είναι στρογγυλή.

Πριν από 2000 χρόνια ένας άνθρωπος στην αρχαία Ελλάδα διαπίστωσε το ίδιο χρησιμοποιώντας μόνο ένα ραβδί στο έδαφος και τον εγκέφαλό του. Αυτός ήταν ο Ερατοσθένης, Έλληνας μαθηματικός και επικεφαλής της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια. Ο Ερατοσθένης είχε ακούσει ότι στη Συήνη, μια πόλη νότια της Αλεξάνδρειας, δεν είχαν παρατηρηθεί κάθετες σκιές το μεσημέρι στο θερινό ηλιοστάσιο.

Ο ήλιος βρισκόταν κατακόρυφα. Αναρωτιόταν αν αυτό ισχύει και στην Αλεξάνδρεια. Έτσι, στις 21 Ιουνίου έβαλε ένα ραβδί κατευθείαν στο έδαφος και περίμενε να δει αν θα υπάρξει σκιά το μεσημέρι, όπως και τελικά έγινε. Εάν οι ακτίνες του ήλιου έρχονται με την ίδια γωνία την ίδια ώρα της ημέρας, τη στιγμή που το ένα ραβδί στην Αλεξάνδρεια έχει σκιά και αυτό στη Συήνη όχι, αποδεικνύεται ότι η επιφάνεια της Γης είναι καμπύλη.

Σήμερα το πείραμα πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στην Εαρινή και την Φθινοπωρινή Ισημερία.

