Η στιγμή που η αστυνομία επιτείθεται στην πορεία κατά των βιασμών: Πέταξαν κρότου μέσα στον κόσμο (vid)

Βίντεο από τη στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει κρότου μέσα στην πορεία ενάντια στις απόπειρες βιασμών που έχουν γίνει στα Εξάρχεια.

Τη στιγμή από την οποία ξεκίνησε η ένταση στα Εξάρχεια, χθες το βράδυ, κατέγραψε video που ανέβασε χρήστης του Twitter.

Θυμίζουμε οτι στην πλατεία ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί πορεία για τις απόπειρες βιασμών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Ωστόσο από νωρίς είχαν κάνει την εμφάνισή τους αστυνομικές δυνάμεις και δεν επέτρεπαν την πραγματοποίησή της, όμως οι συγκεντρωμένοι δεν αποχωρούσαν.

Σε κάποια στιγμή επιχείρησαν να ξεκινήσουν την πορεία, όμως έπεσαν πάνω σε μπλόκο των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση.

Αυτή ξεκίνησε, όπως μπορείτε να δείτε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, με κρότου λάμψης.

Moment riot police attacks a protest by #feminists against rape following a recent attempted rape in the area. #εξαρχεια #antireport #rape #Feminism pic.twitter.com/DECXVMoklX