Η Ελλάδα σάρωσε στις 50 καλύτερες σαλάτες του κόσμου: Οι 8 που μπήκαν στην λίστα

Γαστρονομικό site έφτιαξε την λίστα με τις καλύτερες σαλάτες στον κόσμο και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείψει.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά για τα οποία οι τουρίστες επιλέγουν την χώρα μας για να περάσουν τις διακοπές τους, εκτός από την θάλασσα, είναι και το φαγητό.

Βλέπετε, η ελληνική κουζίνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και όσοι έρχονται στην χώρα μας, δεδομένα θέλουν να γευτούν όσες περισσότερες δημιουργίες της μπορούν.

Στην κορυφή βέβαια βρίσκονται φαγητά όπως το σουβλάκι, ο μουσακάς και άλλα τέτοιου είδους, όμως υπάρχει και το κομμάτι με τις σαλάτες. Τις σαλάτες στις οποίες οι Έλληνες μπορεί να μην δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά οι ξένοι έχουν εντελώς διαφορετική άποψη...

Το TasteAtlas, το οποίο πριν από λίγο καιρό είχε φτιάξει μία λίστα προς ψήφιση με τα χειρότερα φαγητά του κόσμου, συμπεριλαμβάνοντας και κάποια από την χώρα μας, τώρα έκανε μία αποκλειστικά αφιερωμένη στις καλύτερες σαλάτες.

Εκεί λοιπόν, η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην πρώτη 50άδα ήταν εντυπωσιακή, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, είχαμε 8 διαφορετικές σαλάτες.

282 world salads: https://t.co/lFIRyqV4eC

World's #salads ranking according to TasteAtlas audience ratings, last update. Opinions? pic.twitter.com/WLvcGomSTO