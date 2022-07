Τα 50 χειρότερα φαγητά όλου του κόσμου: Υπάρχουν 2 ελληνικά στην λίστα

Το TasteAtlas δημοσίευσε την λίστα με τα 50 χειρότερα φαγητά του κόσμου και δεν θα μπορούσε να λείψει η ελληνική παρουσία.

Η ελληνική κουζίνα είναι από τις πιο γνωστές στον κόσμο και αποτελεί κίνητρο για εκατομμύρια τουρίστες, προκειμένου να επισκεφτούν την χώρα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει οτι όλα τα φαγητά, αρέσουν σε όλους, είτε μιλάμε για ντόπιους, είτε για ξένους...

Το TasteAtlas λοιπόν, έφτιαξε μία λίστα και την έθεσε σε ψηφοφορία προς τους αναγνώστες του, με τα 100 χειρότερα φαγητά από όλο τον κόσμο.

Από αυτή, δεν θα μπορούσε να λείψει η ελληνική παρουσία, η οποία μάλιστα είναι διπλή στην πρώτη πεντάδα.

Στο νούμερο 43 λοιπόν είναι η μπάμιες, ενώ στο 47 είναι ο πατσάς.

Και τα δύο όμως (ειδικά ο πατσάς) δεν έχουν μόνο ορκισμένους εχθρούς, αλλά και φανατικούς υποστηρικτές.

World's worst rated foods, according to TasteAtlas audience. What's the worst dish you've tried?



View full list: https://t.co/CcvGtaeNGv pic.twitter.com/kmjJENFd5q