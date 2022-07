Ο Μπάιντεν υπέγραψε διάταγμα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Αμερικανίδων στην άμβλωση

Κάλεσε τις Αμερικανίδες να ψηφίσουν Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκειμένου να μπορέσουν να ανατρέψουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία δεν προστατεύονται πλέον οι αμβλώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να βοηθήσει στη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών στην άμβλωση και την αντισύλληψη, μετά την ανατροπή τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης Ρόου εναντίον Γουέιντ που νομιμοποιούσε την άμβλωση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν δεχόταν πιέσεις από προοδευτικούς υποστηρικτές του να αναλάβει δράση μετά την απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανέτρεψε την προστασία για σχεδόν 50 χρόνια των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει εντολή στο υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών να αναλάβει δράση για να προστατευθεί και να επεκταθεί η πρόσβαση των γυναικών στην "φαρμακευτική διακοπή κύησης", η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Επίσης θα δώσει εντολή στο υπουργείο να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και μέσα αντισύλληψης.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.



It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw