Η στιγμή της τρομακτικής πυραυλικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ (vid)

Σοκαριστικά πλάνα από την χθεσινή (27/6) ρωσική πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας δόθηκε στη δημοσιότητα, με τα πλάνα να σοκάρουν.

Στο βίντεο διακρίνεται το ωστικό κύμα και συντρίμμια από το εμπορικό κέντρο να εκτοξεύονται στο παρακείμενο πάρκο όπου πολίτες έκαναν αμέριμνοι τη βόλτα τους.

Αμέσως, οι άνθρωποι στο πάρκο αρχίζουν να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ένας άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποφύγει τα κομμάτια που πέφτουν, βουτάει στη λίμνη για να σώσει τη ζωή του.

The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX