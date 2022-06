Μπλε στροβιλισμοί στον ουρανό αναστάτωσαν τη Ν. Ζηλανδία: Ούτε πύλη, ούτε UFO αλλά… ο Έλον Μασκ ήταν από πίσω

Πρωτόγνωρο, παράξενο και μοναδικό φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία με τους μπλε στροβιλισμούς στον ουρανό.

Περίεργοι μπλε στροβιλισμοί στον ουρανό, προκάλεσαν ποικίλα συναισθήματα στους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας. Από περιέργεια μέχρι και ανησυχία, καθώς ήταν φαινόμενο πρωτόγνωρο και καθόλα παράξενο.

Οι μπλε σχηματισμοί στον ουρανό σε σχήμα στροβιλισμού, έμοιαζαν με κάποια «πύλη» ή ακόμα περισσότερο με κάτι σε πλήρη συνάρτηση με UFO. Οι πιο ψύχραιμοι διέγνωσαν ότι μπορεί να πρόκειται για διαστημικά ανθρώπινα σκουπίδια, τους πυραύλους δηλαδή που στέλνουμε στο διάστημα και αυτοί διαλύονται εκεί, όταν ο δορυφόρος αποκολληθεί και μπει σε τροχιά.

Taken in Queenstown NZ about 30 minute's ago. Any ideas what it is? Some speculating it's got something to do with SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/lvA2amDzGM