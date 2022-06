Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Τσαβούσογλου: «Η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και μετά κλαψουρίζει», τι απαντούν διπλωματικές πηγές

Σε χαμηλούς τόνους απαντούν οι διπλωματικές πηγές σχετικά με τις νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου από τα Κατεχόμενα.

Δεν σταματούν οι προκλήσεις από την Τουρκία, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να κάνει νέες εμπρηστικές δηλώσεις.

«Η Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία, ανέντιμη ρητορική, δεν μπορεί να δώσει νόμιμη απάντηση στις επιστολές της Άγκυρας», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο περιθώριο της επίσκεψής του στα Κατεχόμενα.

«Η άρνηση των δικαιωμάτων της βόρειας Κύπρου είναι άρνηση της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια να χάσουμε», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων με κάθε κόστος.

«Δεν περιμένουμε από τον Έλληνα πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε άλλο Έλληνα πρωθυπουργό να μας επαινέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε τέτοια προσδοκία.

Δεν είχαμε ποτέ λόμπι για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να παρηγορούνται με τέτοιες ανοησίες» και συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε υπέρ της συνεργασίας, όχι της έντασης. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία των δικαιωμάτων μας», τόνισε.

