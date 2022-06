Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο στο Μέριλαντ: Αναφορές για πολλά θύματα (vid)

Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν πως ο ένοπλος πλέον δεν αποτελεί κίνδυνο.

Συναγερμός στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, καθώς ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλλε σε εργοστάσιο ανοίγοντας πυρ εναντίον εργαζομένων.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα, από τα πυρά τραυματίστηκαναρκετά άτομα ενώ προς το παρόν δεν διευκρινίζεται η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις Aρχές χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

#Smithsburg

Eyewitness video of gun battle between suspect and law enforcement via FB



📷: Harleigh Rae https://t.co/GRAeBKjrer pic.twitter.com/VHx7eIFCpo