Πρώτο trailer και νέες πληροφορίες για το Call of Duty: Modern Warfare II

Πως θα κυκλοφορήσει το φετινό videogame της Activision.

Η ώρα της αποκάλυψης του φετινού Call of Duty έφτασε και Activision και Infinity Ward δημοσίευσαν τα πρώτα σχετικά στοιχεία.

Το Call of Duty: Modern Warfare II θα κυκλοφορήσει για PC (Battle.net/Steam), PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S στις 28 Οκτωβρίου και αποτελεί το sequel του Call of Duty: Modern Warfare που γνωρίσαμε το 2019.

O παίκτης αναλαμβάνει να παλέψει στο πλευρό της Task Force 141 σε single-player και multiplayer σκηνικά, αλλά και να γνωρίζει το βελτιωμένο Special Ops mode με tactical co-op gameplay.

Ταυτόχρονα, θα διατεθεί και το Call of Duty: Warzone 2.0, η νέα έκδοση στο γνωστό Battle-Royale franchise της εταιρείας με αρκετό «φρέσκο» περιεχόμενο.

Στο Call of Duty: Modern Warfare II οι παίκτες θα συναντήσουν γνωστούς χαρακτήρες, όπως οι Captain Price, Ghost, Soap, Gaz και Laswell, καθώς και αρκετούς νέους.

Όσοι προ-παραγγείλουν το παιχνίδι θα έχουν πρώιμη πρόσβαση στην open beta που θα «τρέξει», ενώ θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις στα καταστήματα, η απλή, η cross-gen (που θα δίνει πρόσβαση στις δύο γενιές κονσολών) και η Vault Edition που θα προσφέρει όλα τα παραπάνω συν έξτρα περιεχόμενο και το Season One Battle Pass.