Έρχεται περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη μέσω τρίτων στο Apple Intelligence

Η Apple ενισχύει το όραμά της για βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Tim Cook, διευθύνων σύμβουλος της Apple, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ενσωματώσει περισσότερα τρίτα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον οικοσύστημα Apple Intelligence, πέρα από το ChatGPT που ήδη έχει ενσωματωθεί στη Siri. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNBC, δήλωσε ότι η πρόθεση της Apple είναι να ενσωματωθεί με περισσότερους παρόχους AI με το χρόνο, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ενσωμάτωση του Google Gemini και υπάρχουν φήμες για συνεργασίες με την Anthropic και πιθανά άλλα AI συστήματα. Αυτό το μοντέλο συνεργασιών με πολλαπλούς παρόχους αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης προς την ποικιλία και τη στρατηγική συνεργασία.

Παράλληλα, ο Cook επιβεβαίωσε ότι η Apple σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη μιας αναβαθμισμένης έκδοσης της Siri με τεχνολογίες AI, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, η οποία θα είναι πιο εξελιγμένη, φυσική και πιο προσωπική στην αλληλεπίδραση με τον χρήστη, βασιζόμενη σε τεχνολογίες όπως το Apple Intelligence που συνδυάζει γενετικά μοντέλα με προσωπικό πλαίσιο και μεγάλο σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η Apple έχει ήδη παρουσιάσει το Apple Intelligence, ένα πανίσχυρο σύστημα που εκμεταλλεύεται τα Apple Silicon chip για να προσφέρει υπηρεσίες AI που λειτουργούν τόσο τοπικά στη συσκευή όσο και στο cloud με αυστηρά μέτρα απορρήτου.

Η στρατηγική της Apple προσανατολίζεται στη συνεργασία με τρίτους για την ενσωμάτωση των καλύτερων δυνατών AI μοντέλων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε δικά της, και δεν αποκλείει τη δυνατότητα εξαγορών εταιρειών AI εφόσον αυτές βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της. Αυτό γίνεται καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει και να εμπλουτίζει τη Siri με νέες λειτουργίες, όπως πλήρη πρόσβαση σε εφαρμογές, πλουσιότερη κατανόηση φυσικής γλώσσας και ενδυναμωμένη ιδιωτικότητα, ενώ όλα αυτά συμβαδίζουν με την καταγραφή ρεκόρ εσόδων και ανάπτυξης της Apple το τρέχον έτος.