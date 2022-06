Ουρακοτάγκος άρπαξε από το πόδι επισκέπτη ζωολογικού κήπου και κόντεψε να του το σπάσει (vid)

Ένας επισκέπτης ζωολογικού κήπου στην Ινδονησία αγνόησε τους κανόνες ασφαλείας και βρήκε τον μπελά του.

Μια δυσάρεστη εμπειρία βίωσε ένας επισκέπτης ζωολογικού κήπου στην Ινδονησία. Στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο επισκέπτης δέχεται επίθεση από έναν ουρακοτάγκο παρά το γεγονός ότι είναι κλεισμένος στο κλουβί του.

Ο άνδρας πλησίασε αρκετά τα κάγκελα του κλουβιού που βρισκόταν ο ουρακοτάγκος, ο οποίος του άρπαξε με μανία το πόδι και δεν το άφηνε με τίποτα. Σύμφωνα με τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο επισκέπτης, ο οποίος ονομάζεται Hasan Arifin, σκαρφάλωσε σε ένα σημείο που υπήρχε απαγορευτική πινακίδα για να βγάλει βίντεο τον ουρακοτάγκο.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου ισχυρίζεται ότι ο επισκέπτης κλώτσησε τον ουρακοτάγκο με αποτέλεσμα να τον εκνευρίσει. «Ο επισκέπτης παραβίασε τους κανονισμούς, πήδηξε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και κλώτσησε τον ουρακοτάγκο», ανέφερε.

Το ζώο αντέδρασε αρπάζοντας αρχικά το μπλουζάκι του επισκέπτη και στη συνέχεια το πόδι του. Παρά τις προσπάθειες να ξεφύγει, ο ουρακοτάγκος δεν τον άφηνε με τίποτα. Μάλιστα, ο ουρακοτάγκος έβαλε τόση δύναμη που κόντεψε να του σπάσει το πόδι. Λίγο αργότερα ο άνδρας απελευθερώθηκε και ζήτησε συγνώμη για την παραβίαση των κανονισμών.

Recently, videos of #orangutans #pulling visitors' feet were spread on social media. The orangutan was seen embracing a visitor's feet from behind the cage so tight. It is known that the incident occurred at Kasang Kulim Zoo, Kampar on Monday (6/6). #SEAToday #SEATodayNews pic.twitter.com/trmKqYKXLS