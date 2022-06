Τα τατουάζ με τους αριθμούς στα παιδιά του «Stranger Things» αντιπροσωπεύουν μια σκοτεινή ιστορία

Οι φανς του «Stranger Things» προειδοποιήθηκαν να μην κάνουν τατουάζ τον αριθμό της Eleven λόγω προσβλητικής σημασίας.

Φρενίτιδα έχει ξεσπάσει με το «Stranger Things» και το πρώτο μέρος της 4ης σεζόν που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. Μάλιστα, οι θαυμαστές της σειράς σπεύδουν να κάνουν στα χέρια τους το τατουάζ με το «011» που είχε η Έντεκα (Eleven) στο καρπό της.

Πρόκειται για τον κωδικό που ο Δρ Μπρένερ έχει κάνει στους καρπούς όλων των παιδιών-ασθενείς, με τους οποίους πειραματίζεται στο Εθνικό Εργαστήριο του Χόκινς. Χαρακτηρίζοντας τους ασθενείς του με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά τους απανθρωποποιεί, αφαιρώντας τους την ταυτότητα και τις προσωπικές τους ελευθερίες. Παρόλα αυτά οι φανς του «Stranger Things» σπεύδουν να κάνουν τα συγκεκριμένα τατουάζ και στη συνέχεια κοινοποιούν φωτογραφίες στα επίσημα social media της σειράς.

heres an informational thread on why getting a tattoo like this is really bad and the history behind it



tw// talking about the holocaust so mentions of violent things and genocide and just hatred and bigotry in general pic.twitter.com/YvJESTV3XL