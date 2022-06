Χρήστες των social media, γνωστές προσωπικότητες αλλά και σκηνοθέτες της χώρας αντέδρασαν γι' αυτή την διαφήμιση.

Σάλος και αντιδράσεις προκλήθηκαν λόγω μιας διαφήμισης αρώματος, με πρωταγωνιστές διάσημους με καταγωγή από την Ινδία, καθώς η «πλοκή» προωθεί την κουλτούρα του βιασμού.

Συγκεκριμένα, στην διαφήμιση μια γυναίκα ψωνίζει από ένα μαγαζί με καλλυντικά όταν πάει από πίσω της μια παρέα τεσσάρων ανδρών και σχολιάζει «είμαστε τέσσερις και είναι ένας στόχος».

Τότε εκείνη τους ακούει να λένε αυτά από πίσω της και δείχνει εντελώς τρομαγμένη. Γυρίζει το βλέμμα της και καταλαβαίνει ότι μιλάνε για το άρωμα κι αμέσως επανέρχεται η ηρεμία στο πρόσωπό της.

Από την πρώτη στιγμή που προβλήθηκε η διαφήμιση ξεκίνησαν οι αντιδράσεις από τους χρήστες των social media και καταφέρθηκαν κατά της εταιρείας.

Μάλιστα αρκετές γνωστές προσωπικότητες επεσήμαναν το γεγονός στο ότι η διαφήμιση ήρθε στο «φως» την ώρα που εξετάζεται η υπόθεση βιασμού μίας 17χρονης από πέντε άνδρες στην πόλη Hyderabad.

Why is India the rape capital of the world and most unsafe country for a woman! An advert romanticizing gang rape. pic.twitter.com/jD6K3CjJeQ