ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια (vid)

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς, σήμανε συναγερμό στις αμερικανικές Αρχές, με νεκρούς και τραυματίες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Φιλαδέλφεια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεκατέσσερα άτομα, από όσα γνωρίζουμε, χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», είπε ο επιθεωρητής Ντ. Φ. Πέις σε δημοσιογράφους.

🚨#BREAKING: Mass shooting at Center City Philadelphia PA



📌#Philadelphia l #PA



Right now police are at the scene where 13 people have been shot and 2 people are dead, after gunfire erupts in Center City Philadelphia PA after a male fired multiple shots into a crowd of people pic.twitter.com/etQkgsdnCT