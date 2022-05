Πανικός σε λιμάνι στην Τζαμάικα όταν το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου προσέκρουσε στην αποβάθρα (vid)

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από την πρόσκρουση του Harmony of the Seas στο λιμάνι της Τζαμάικα.

Πανικός επικράτησε στο λιμάνι Falmouth στην Τζαμάικα όταν το κρουαζιερόπλοιο Harmony of the Seas έπεσε πάνω στην προβλήτα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το οποίο επιχείρησε να δέσει στο συγκεκριμένο λιμάνι.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Royal Caribbean είπε για το ατύχημα: «Κατά την άφιξη στο Falmouth της Τζαμάικα, το Harmony of the Seas ήρθε σε επαφή με ένα τμήμα επέκτασης της αποβάθρας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος παρά μόνο μικρές αισθητικές ζημιές στην πρύμνη του πλοίου. Η πλεύση θα συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί».

Πλάνα από το περιστατικό έχουν απαθανατίσει τη στιγμή της πρόσκρουσης με τους επιβάτες να ουρλιάζουν την ώρα που το πλοίο έπεσε και έσπασε την αποβάθρα. Παρά το ατύχημα που συνέβη, το κρουαζιερόπλοιο δεν υπέστη ζημιά και συνέχισε τα ταξίδια του στην Καραϊβική.

Ένα σκάφος σαν κι αυτό δεν είναι εύκολο στον χειρισμό καθώς έχει μήκος 362 μέτρα και ζυγίζει 226.963 τόνους. Αυτός είναι και ο λόγος που το Harmony of the Seas βγήκε αλώβητο από την πρόσκρουση με την προβλήματα.

Το μέγεθός του συγκρίνεται μόνο με τα πλοία, Symphony of the Seas και Wonder of the Seas, με το τελευταίο να είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο λόγω του ότι είναι περίπου 10.000 τόνους βαρύτερο από το Harmony.

Η κατασκευή του Harmony κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και διαθέτει χώρο για χιλιάδες επισκέπτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 18 καταστρώματα, τα οποία είναι γεμάτα με πισίνες, τσουλήθρες και ένα θέατρο με χώρο για 1.400 άτομα.

Οι λιμενικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης και πως θα πρέπει να γίνουν εργασίες ανακατασκευής, παρότι το λιμάνι θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά.