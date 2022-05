Τα πρώτα πλάνα από την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ: Κομάντος πέφτουν από ελικόπτερα με full face και το δάκτυλο στη σκανδάλη (vid)

Οπλισμένοι άντρες με full face, παραλλαγή και προτεταμένα τα όπλα, κατεβαίνουν από το ελικόπτερο πάνω στο τάνκερ και κατευθύνονται στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται φουσκωτό σκάφος να πλησιάζει το άλλο τάνκερ.

Στη δημοσιότητα έδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης πλάνα από την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, από τους Ιρανούς κομάντος.

Στο Delta Poseidon επιβαίνουν 25 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες και στο Prudent Warrior 23 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων οκτώ Έλληνες και ένας Κύπριος.

