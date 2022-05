Εξωφρενικό video: Νεαρός κρατούσε Ασιάτη και άλλοι τον χτυπούσαν (vid)

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το video που δείχνει έναν νεαρό να κρατάει Ασιάτη και άλλους να τον χτυπάνε

Πολλές αντιδράσεις έχει δημιουργήσει στις ΗΠΑ το video που άρχισε να κυκλοφορεί μέσα στο σαββατοκύριακο από το μετρό της Νέας Υόρκης και δείχνει τον ξυλοδαρμό ενός Ασιάτη.

Σε αυτό λοιπόν, διακρίνεται το θύμα να κρατείται από έναν άνδρα, να μην μπορεί να αντιδράσει και έναν άλλον να τον χαστουκίζει, με αποτέλεσμα να δείχνει έτοιμος να χάσει τις αισθήσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί ένας άλλος που αυτή την φορά τον χτυπάει με συνεχόμενες μπουνιές.

A group of men attack a man in a New York subway. The victim looks to be Asian. Asking for the public’s help in identifying the attackers and having them arrested. One man is holding the defenseless man as others punch him. New York subways are not safe. Video sent by follower. pic.twitter.com/pEsKFCrznY