Ντύθηκε γυναίκα, κάθισε σε αναπηρικό καροτσάκι και βανδάλισε την «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο (vid)

Ο νεαρός άνδρας που θέλησε να καταστρέψει τον διάσημο πίνακα, συνελήφθη από την ασφάλεια του γαλλικού μουσείου.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης που εξαπέλυσε ένας νεαρός κατά του πίνακα «Μόνα Λίζα» που βρίσκεται στο μουσείου του Λούβρου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δράστης είχε ντυθεί γυναίκα και είχε καθίσει σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες για το σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Πλησίασε λοιπόν τον διάσημο πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι που τον φιλοτέχνησε από το 1503 έως και το 1519, σηκώθηκε όρθιος και πέταξε κάτι που θύμισε σαντιγί πάνω του. Ευτυχώς οι υπεύθυνοι του μουσείου έχουν λάβει μέτρα υπό τον φόβο τέτοιων κινήσεων και έτσι, το μόνο που έγινε ήταν να λερωθεί το προστατευτικό τζάμι.

