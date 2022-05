Τι παίζει με τους… κομπάρσους του Πούτιν; Είναι εκεί σε κάθε επίσκεψή του, οι ίδιοι και οι ίδιοι

Ο ίδιος «στρατιώτης» που ήταν και εργάτης, η ίδια ξανθιά κυρία πάντα στο ακροατήριο του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Το στρατιωτικό νοσοκομείο «Mandryk» της Μόσχας επισκέφτηκε πρόσφατα- και για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία- ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας πήγε και χαιρέτησε «στρατιώτες» που είχαν τραυματιστεί στις μάχες στην Ουκρανία και μάλιστα ρώτησε έναν, για το πως νιώθει ο γιος του… «Περήφανος για τον πατέρα του» ήταν η απάντηση του έλαβε.

Οι φωτογραφίες όμως που είδαν το φως της δημοσιότητας τράβηξαν την προσοχή ορισμένων, καθώς διέκριναν… γνώριμα πρόσωπο. Ο άντρας αυτός με τον οποίο είχε συνομιλία ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είδαν πως έχει παραστεί και σε άλλες εκδηλώσεις με παρόντα τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Ο Adam Rang, ακτιβιστής «αντιπροπαγάνδας»- όπως περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του- που ζει στην Εσθονία, έγραψε στο Twitter ότι ένας από τους στρατιώτες στο νοσοκομείο του φαινόταν τρομερά οικείος, γι αυτό έψαξε και άλλες φωτογραφίες και…τον βρήκε μπροστά-μπροστά και σε άλλες εκδηλώσεις. Κι όχι μόνο αυτόν.

#Russia: This looks about right. In case you were wondering how #Putin can possibly risk being in the presence of regular #RussianPeople. He never does. pic.twitter.com/LpCOP5pYvB