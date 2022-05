Εμετική διαφήμιση από την εταιρεία όπλων που κατασκεύασε αυτό που είχε ο μακελάρης του Τέξας

Τραγικό και αποτρόπαιο marketing από την εταιρεία όπλων, από την οποία αγόρασε ο μακελάρης τα πυροβόλα όπλα του.

Δεν μπορεί να διανοηθεί ανθρώπινος νους τι είχε στο μυαλό του αυτός που σκέφτηκε την συγκεκριμένη διαφήμιση. Μια διαφήμιση από την εταιρεία όπλων Daniel Defense. Αυτή που παράγει τα όπλα που κρατούσε ο 18χρονος μακελάρης στο σχολείο του Τέξας.

Λίγες μέρες πριν το άγριο φονικό, η DD, πόσταρε μία διαφήμιση για το επιθετικό τουφέκι τύπου AR-15 – αυτό που χρησιμοποίησε ο Σαλβαδόρ Ράμος για να σκοτώσει 19 παιδιά και δύο δασκάλους- έχοντας ένα παιδάκι να κρατάει το συγκεκριμένο όπλο.

Στη λεζάντα μάλιστα έγραφε: « Εκπαιδεύστε ένα παιδί, με τον τρόπο που πρέπει και όταν μεγαλώσει, δεν θα το αποχωρίζεται ». Η ανάρτηση έγινε στις 16 Μαΐου, μόλις οκτώ μέρες πριν το άγριο φονικό στο σχολείο του Τέξας και την ίδια μέρα που ο μακελάρης Ράμος έκλεισε τα 18 του χρόνια.

Μετά από δύο μέρες, πήγε και αγόρασε νόμιμα δύο τουφέκια εφόδου, συμπεριλαμβανομένου ενός Daniel Defense DDM4 V7, το οποίο η εταιρεία με έδρα την Τζιόρτζια διαφημίζει ως «ένα τέλειο τουφέκι για όλους». Το άλλο τουφέκι φέρεται να ήταν ένα Smith & Wesson M&P 15.

Την ίδια μέρα της σφαγής η εταιρεία έκανε ένα ποστάρισμα για το «DDM4 V7», ωστόσο μετά την οργή του κόσμου, προστάτεψε τα tweets της. Κάποιο χρήστες ωστόσο φρόντισαν να κρατήσουν το στιγμιότυπο.

«Αυτή είναι μια διαφήμιση που βγήκε από την Daniel Defense, που δημοσιεύτηκε μόλις μια εβδομάδα πριν από το φονικό στο Uvalde αυτή την εβδομάδα. Το όπλο του δολοφόνου ήταν DD. Κάνουν μάρκετινγκ σε παιδιά», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Σε δήλωσή του σχετικά με την επίθεση στο σχολείο του Uvalde, ο Daniel Defense είπε: « Θα κρατήσουμε τις οικογένειες των θυμάτων και ολόκληρη την κοινότητα Uvalde στις σκέψεις και τις προσευχές μας ».

«Η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας αντιπροσωπεύει το είδος του προκλητικού μάρκετινγκ που την βοήθησε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ιδιόκτητους κατασκευαστές πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ», ανέφερε το NBC News .

«Σε μια βιομηχανία με 500 εταιρείες που παράγουν όλες τα ίδια προϊόντα, πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσεις», είπε ο Ryan Busse, συγγραφέας του βιβλίου «Gunfight: My Battle Against the Industry that Radicalized America» και στη συνέχεια έκανε επίθεση στο marketing της Daniel Defense.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Χιούστον (Τέξας) έχει συνεδρίαση όπλων (National Rifle Association) αλλά μετά την φρικιαστική τραγωδία στο Uvalde, η DD δεν θα παραστεί: «Πιστεύουμε ότι αυτή η εβδομάδα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στο Τέξας στη συνεδρίαση της NRA», είπε μέλος της εταιρείας όπλων.