Αδιανόητο μακελειό στο Τέξας: 18χρονος σκότωσε 19 παιδιά κάτω των 10 ετών και 2 ενήλικες (vid)

Μακελειό σε σχολείο του Τέξας όπου ενοπλος σκότωσε 19 παιδάκια κάτω των 10 ετών και δυο ενήλικες-Νεκρός ο 18χρονος δράστης

Παραμένει ακόμη άγνωστο στις αρχές τι οδήγησε τον 18χρονο Σαλβαδόρ Ράμος, μαθητή λυκείου στην Ουβάλντε, να δολοφονήσει 19 μικρούς μαθητές και δύο ενηλίκους, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός, ανοίγοντας πυρ μέσα στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρομπ της μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας, κάπου 130 χιλιόμετρα από το Σαν Αντόνιο.

Ο νεαρός -εικονίζεται με μαλλιά περίπου ως τους ώμους και ανέκφραστο ύφος σε σέλφι που είχε ανεβάσει στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ σε άλλη φωτογραφία του διακρίνονται δυο τουφέκια εφόδου πάνω σε χαλί- διέπραξε τη σφαγή αφού πρώτα πυροβόλησε τη γιαγιά του. Δεν είναι καθαρό αν τα δύο γεγονότα συνδέονται. Σύμφωνα με τον υπαξιωματικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Τέξας Έρικ Εστράντα, που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γιαγιά εισήχθη στο νοσοκομείο University Health, όπου νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα τουφέκι εφόδου, ο νεαρός αρχικά διέφυγε με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», προτού το εγκαταλείψει και πάει στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ περί τις 11:30 (19:30 ώρα Ελλάδας), προσπαθώντας κατά τα φαινόμενα να ξεφύγει από αστυνομικούς.

Για τους μαθητές -ηλικίας το πολύ δέκα ετών- και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη.

Το σχολείο, με σύνθημα «Live. Learn. Love. Lead» («Ζήσε. Μάθε. Αγάπησε. Ηγήσου»), θα παραμείνει κλειστό σήμερα και αύριο, τελευταίες ημέρες της σχολικής χρονιάς.

Ο νεαρός δράστης σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς που ακολούθησε. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο έφηβος έδρασε μόνος. Ο υπαξιωματικός Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ.

Σε κάθε περίπτωση, η σφαγή που διέπραξε βύθισε ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Image released of alleged gunman in horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas.



The suspect, an 18-year-old local high school student, is dead, according to the governor. https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/VzYtDXHgDo