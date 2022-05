Απίστευτο, στο Σουδάν καταδίκασαν κριάρι σε φυλάκιση τριών ετών για την δολοφονία μιας γυναίκας

Το κριάρι χτύπησε θανάσιμα στα πλευρά μια 45χρονη και λίγο αργότερα η αστυνομία του Σουδάν προχώρησε στη σύλληψή του.

Με ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδικάστηκε ένα κριάρι στο Νότιο Σουδάν καθώς κρίθηκε ένοχο για την δολοφονία μιας γυναίκας. Η άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε από το κριάρι στα πλευρά της και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του κριαριού με ανακoίνωση ανέφερε για το περιστατικό: «Το κριάρι επιτέθηκε χτυπώντας τα πλευρά της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία πέθανε. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να παρέχει ασφάλεια. Το κριάρι συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα».

Sheep sentenced to three years in jail for killing old woman in South Sudan 🇸🇸 https://t.co/p3dvFwSSY5 pic.twitter.com/fC6DwJsvNl