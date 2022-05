Ασύλληπτο λάθος: Πείραζε με το χέρι του λιοντάρι και εκείνο του δάγκωσε το δάχτυλο (vid)

Υπάλληλος ζωολογικού κήπου έπαιζε με τον πιο λανθασμένο τρόπο με ένα λιοντάρι και το πλήρωσε με το δάχτυλό του. Προσοχή σκληρές εικόνες.

Το βραβείο του πιο... ανόητου ανθρώπου στον κόσμο, διεκδικεί ένας τύπος στην Τζαμάικα, ο οποίος αποφάσισε να πειράξει ένα λιοντάρι στο ζωολογικό κήπο με τον πιο λανθασμένο τρόπο.

Όπως μπορείτε να δείτε στο video που έχει γίνει viral στο Twitter, ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες είναι υπάλληλος στον χώρο που κρατούνται τα ζώα, άρχισε να πειράζει τον «Βασιλιά των ζώων» παρά το γεγονός οτι δεν έδειχνε να είναι σε ήρεμη διάθεσή.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από τα μουγκρίσματά που έδειχναν την μεγάλη ενόχλησή του.

Έβαζε λοιπόν το χέρι του μέσα από το συρματόπλεγμα μία φορά, το έβαλε δεύτερη και την τρίτη, το λιοντάρι τον δάγκωσε, πιάνοντας το ένα του δάχτυλο.

Τότε ακούγεται να ουρλιάζει και να προσπαθεί να το τραβήξει πίσω, μόνο που κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολη υπόθεση, παρά την δύναμη που έβαζε.

Τα κατάφερε μόνο όταν πλέον είχε κοπεί ένα μέρος του.

Never seen such stupidity before in my life. pic.twitter.com/g95iFFgHkP