Η Coca-Cola ανακοίνωσε πως αλλάζει τα μπουκάλια της για οικολογικούς λόγους

Με αφετηρία την Μεγάλη Βρετανία, η Coca-Cola αποφάσισε να αλλάξει τα μπουκάλια των αναψυκτικών της.

Τα αναψυκτικά φαίνεται πως είναι στο προσκήνιο της επικαιρότητας, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε δει το φως της δημοσιότητας το σενάριο πως καταργείται η λεμονίτα, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται. Τώρα ήταν η σειρά, ενός άλλου που αφορά την Coca-Cola, το οποίο μάλιστα επιβεβαιώνεται από την ίδια την εταιρία.

Όπως έγινε γνωστό λοιπόν οι υπεύθυνοι του ομίλου στην Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία αλλαγή στα μπουκάλια του 1,5 λίτρου για οικολογικούς λόγους. Σύντομα λοιπόν τα καπάκια της εταιρίας θα μένουν ενσωματωμένα στο στόμιο, προκειμένου ολόκληρη η συσκευασία να πηγαίνει προς ανακύκλωση.

Great to see Coca-Cola introducing new attached caps across their range to help tackle the blight of littering. 🥤



All bottles and caps are 100% recyclable, so make sure to throw your empty bottles in the right bins! pic.twitter.com/icXRWeeqwR