«Έπεσε» η Μαριούπολη με την εκκένωση του Azovstal: Bίντεο με την έξοδο των πολιορκημένων Ουκρανών (vid)

Διακόσιοι εξήντα πέντε Ουκρανοί μαχητές του Αζοφστάλ θεωρούνται αιχμάλωτοι, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Χτες (16/5) ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης του Azovstal, που σηματοδοτεί και το τέλος της μάχης της Μαριούπολης, η οποία ήταν η μεγαλύτερη και πιο αιματηρή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα σχολιάζει ο Guardian, «Η Μαριούπολη έχει μετατραπεί πλέον σε ερείπια μετά από σκληρή και πολύμηνη ρωσική πολιορκία που, σύμφωνα με την Ουκρανία, άφησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην πόλη».

Footage of the surrender of Azov militants from #Azovstal.#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/BGXAz2EwBy