Όλα όσα μάθαμε στο συνέδριο sports management "Front Runners 4.0"

Το "Front Runners 4.0" ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία κι εδώ είναι όλα όσα μάθαμε από το καλύτερο συνέδριο Sports Management στην Ελλάδα.

Στο Front Runners 3.0, ο Hall of Famer προπονητής του μπάσκετ Ρικ Πιτίνο είπε ότι «σταματάς να ηγείσαι, όταν σταματάς να μαθαίνεις», ενώ ένας πολύ γνωστός καθηγητής του Georgtown πρόσθεσε ότι «ξεκινά η εκπαίδευση σου μετά το πρώτο σου πτυχίο».

Έτσι, και στο φετινό Front Runners 4.0, το μεγαλύτερο συνέδριο sports management στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, παρουσιάστηκαν μοναδικές ομιλίες από όλους τους χώρους σε ένα τριήμερο υβριδικό συνέδριο, στο οποίο το Gazzetta ήταν χορηγός επικοινωνίας.

Η συμμετοχή; Δωρεάν φυσικά, και πλέον δωρεάν και στο YouTube όλες οι ομιλίες του!

Τι ξεχωρίσαμε, όμως, από το μοναδικό αυτό sports conference, στο οποίο πήραν μέρος πάνω από 40 ομιλητές και πάνω από 600 συμμετέχοντες από 24 διαφορετικές χώρες;

Ο λόγος στους φιλάθλους μέσω tokens

Ξεκινάμε από το blockchain και την Ορτέζ, που δίνει μέσω των fan tokens τον λόγο στους φιλάθλους της. Μια επένδυση 10.000.000 ευρώ στη Γαλλία σε μια πόλη και στον Αθλητισμό από μια αμερικάνικη εταιρεία.

Ο Tom Huston, General Director, Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez Basketball Club, Director of European Operations, Counterpointe Sports Group, δήλωσε: «Μέσω του security token της, η Elan Béarnais Pau-Laq-Orhtez θα είναι η πρώτη επαγγελματική αθλητική ομάδα στον κόσμο που θα προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία να έχουν λόγο για τις αποφάσεις του συλλόγου, ενώ θα έχουν επίσης μετοχική ιδιοκτησία».

Ο Θωμάς Κολοκυθάς, Chapter President at VRARA Greece (Greek Chapter of the VR/AR Association) υποστήριξε ότι: «Ο αθλητισμός έχει ισχυρή θέση στο metaverse και αναπτύσσουμε διαφόρων ειδών ευκαιρίες».

Δείτε εδώ τη συζήτηση:

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις ενός football agent

Ο δικό μας Βασίλης Σαμπράκος εξερεύνησε με τη βοήθεια του Πασχάλη Τουντούρη μάνατζερ του κορυφαίου ίσως Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, του Κώστα Τσιμίκα, πως κάποιος μπορεί να γίνει football agent, ποιες οι δυσκολίες και οι προκλήσεις.

«Ως ατζέντης ποδοσφαίρου, δεν πρόκειται για τα χρήματα ή τη δόξα, αλλά για την αναγνώριση της δουλειάς σας και την προστασία των συμφερόντων του πελάτη σας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία εδώ:

Anadolu Efes: Ο γίγαντας του μάρκετινγκ

Η κορυφαία μπασκετική ομάδα στο sports marketing και εκ των κορυφαίων στο κόσμο Anadolu Efes, μίλησε στον Senior Editor του Gazzetta Γιάννη Σταυρουλάκη για τις ενέργειες που έκανε εν μέσω πανδημίας και ποιες κράτησε ακόμα και σήμερα!

«Κάποια πράγματα παρέμεναν στην Efes μετά την πανδημία και προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τις ημέρες των αγώνων σε μια ιεροτελεστία για να τις απολαμβάνουν οι φίλαθλοι με τον πιο ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο» τόνισε ο Utku Yusuf Ozciger, Marketing & Digital Media Manager, Anadolu Efes Sports Club.

Δείτε εδώ όλη την ομιλία του:

Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό

Φυσικά το τρέχον θέμα της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό ανέλυσαν και συζήτησαν με τη δημοσιογράφο του Gazzetta Women, Ελένη Jantasek, κορυφαία ονόματα του αθλητισμού.

«Ισότητα των φύλων στον αθλητισμό σημαίνει κατάρριψη των στερεοτύπων που συνεχίζουν να μειώνουν τις πιθανότητες οι γυναίκες να ασχοληθούν με αθλητικές δραστηριότητες καθώς και να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ενασχόλησης» ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννυ Κωνσταντινίδου, η πρώην κορυφαία αθλήτρια του μπάσκετ, Director of Athletics, Summer Camp, Recreational Programs & Theater Operations at the American Community Schools of Athens, Greece (ACS Athens) που πρόσφατα εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Από την πλευρά της η χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης και 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην πάλη Helen Maroulis δήλωσε: «Είχα από τον πατέρα μου μόνο μία ευκαιρία για να συνεχίσω την πάλη. Κέρδισα αυτόν τον αγώνα ακόμα κι αν είχα 1 νίκη σε 30 αγώνες εκείνη τη χρονιά».

Αντίστοιχα, η Δρ. Στέλλα Λειβάδη, Assistant Professor & Program Coordinator, Sports Management Dept. of Tourism, Hospitality & Sport School of Business & Economics στο Deree - The American College of Greece ανέφερε: «Για να αλλάξουμε την κουλτούρα χρειαζόμαστε πρότυπα. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες όπως η κ. Κωνσταντινίδου και η Maroulis να βγουν μπροστά και να δείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και το όραμά τους».

Δείτε εδώ όλη τη συζήτηση:

Βιωσιμότητα. Μέσω του Αθλητισμού έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε ζωές

Τη δυναμική της βιωσιμότητας στον αθλητισμό ανέλυσε ο Αλέξανδρος Μποντικούλης, Director Go To Market στην adidas South East Europe ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στην Adidas δεσμευτήκαμε να χρησιμοποιούμε μόνο ανακυκλωμένο πολυεστέρα έως το 2024 και το κάναμε, γιατί το πλαστικό είναι το πρόβλημα και η καινοτομία είναι η λύση μας».

Δείτε εδώ την ομιλία του:

Τι είναι τα Esports;

Την ανάλυση των Esports ανέλαβε ο Δημήτρης Φαρμάκης, Head of Esports Yieldly.finance & Yesports.gg ο οποίος μίλησε για το πως μπορεί ένα club να δημιουργήσει μια ομάδα Esports.

Πιο συγκεκριμένα ανάφερε μεταξύ άλλων: «Τα παγκόσμια έσοδα των Esports το 2021 ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια, με το 75% των εσόδων να προέρχεται από χορηγίες και δικαιώματα μέσων».

Δείτε εδώ την παρουσίαση του, τη συζήτηση της οποίας συντόνισε ο δημοσιογράφος του Gazzetta, Παύλος Παπαπαύλου:

Real Madrid Foundation: Πραγματική εκπαίδευση για τις αξίες και τον αθλητισμό

Τις αξίες που πρεσβεύει το Real Madrid Foundation στον αθλητισμό και τον τρόπο λειτουργίας του ανέλυσε ο Julio González Ronco, Manager Director του Real Madrid Foundation.

Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Η μεθοδολογία του Real Madrid Foundation περιστρέφεται γύρω από τη διδακτική εστίαση του αθλητισμού, βασισμένη σε θετικές εκπαιδευτικές αξίες με περισσότερα από 70.000 άτομα από 80 χώρες να συμμετέχουν στις δράσεις μας κάθε σεζόν».

Αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος του Real Madrid Foundation σε Ελλάδα και Κύπρο, Γιώτης Παναγιώτου ανέφερε: «Αν δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες, τους οπαδούς και τους αντιπάλους σου, δεν πρόκειται να μείνεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί οι κοινωνικές αξίες είναι πιο σημαντικές από τον αθλητισμό».

Δείτε εδώ όλη τη συζήτηση:

Το Gen Z πρόβλημα της αθλητικής βιομηχανίας

Ο CEO της G2 Strategic - Global Sports Business Solutions, Marshall Glickman, ένας expert της αθλητικής βιομηχανίας, πρώην πρόεδρος της ομάδας του NBA των Portland Trail Blazers με πελάτες όπως ATP, French Tennis Federation, EuroLeague Basketball, την ισπανική LaLiga και τη γαλλική Ligue 1, ανέλυσε το Gen Z πρόβλημα της αθλητικής βιομηχανίας και τόνισε μεταξύ άλλων: «Η επόμενη γενιά νοιάζεται για πολύ περισσότερα από όσα συμβαίνουν στο γήπεδο. Εκτιμούν τις εμπειρίες πάνω από τα πράγματα».

Δείτε εδώ την ομιλία του:

Αθλητικός Τουρισμός & Τένις

Ειδική θεματολογία αναπτύχθηκε για το κορυφαίο άθλημα του τένις και τις προεκτάσεις του στον αθλητικό τουρισμό, στο πλαίσιο της οποίας ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) και Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της ITF Σπύρος Ζαννιάς είπε: «Διαθέτουμε 6.5 εκατ. ευρώ στην εθνική οικονομία μέσω των ταξιδιών στο τένις, επομένως το τένις αποτελεί περίπου το 3% της αγοράς της αθλητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα».

Αντίστοιχα, ο Tournament Director ITF World Tennis Tour, Αντώνης Καλαϊτζάκης σημείωσε ότι: «Οι τουρίστες του τένις επιστρέφουν επανειλημμένα στον προορισμό, ενώ σε ένα σύνολο από τουρνουά διάρκειας 185 εβδομάδων, έχουν διανεμηθεί 2.265.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα».

Δείτε εδώ όλη τη συζήτηση:

Τα οφέλη της τεχνολογίας VAR στη διαιτησία

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε για τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία VAR στον αθλητισμό και τη διαιτησία. Ο Officiating Programme Coordinator στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (EHF), Γιώργος Μπεμπέτσος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ εισήγαγε την τεχνολογία στη διαιτησία αθλημάτων επειδή ο μέσος θεατής στο σπίτι έχει 10 φορές περισσότερες ευκαιρίες να δει μια φάση του αγώνα πιο καθαρά από τον διαιτητή στο ίδιο το γήπεδο και αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Αντίστοιχα, ο HFF/CRC Member & VAR Manager στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), Joao Capela είπε: «Για να έχουμε επιτυχία πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία που να μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το VAR για λιγότερο χρόνο με περισσότερη ποιότητα, καθώς το κέντρο αγώνων μας είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και οι ξένοι διαιτητές το θαυμάζουν».

Δείτε εδώ τη συζήτηση τους που συντόνισε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΕΠΟ, Δρ. Σωτήρης Τριανταφύλλου:

Το χάσμα ανάμεσα σε NBA & Ευρωπαϊκό Μπάσκετ

Μια από τις θεματικές ενότητες που συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, ήταν η συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαϊώαννου σχετικά με το χάσμα του NBA με το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Το NBA είναι πρωτάθλημα παικτών και η Ευρωλίγκα είναι πρωτάθλημα προπονητών».

Αντίστοιχα, ο EuroLeague Legend Joe Arlauckas τόνισε ότι: «Το NBA ως franchise έχτισε μια αυτοκρατορία που είχε ως σκοπό να κερδίζει χρήματα. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να κάνει τους συλλόγους κερδοφόρους».

Τέλος, ο Head of PR & Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος είπε ότι: «Η δημιουργία ταλέντων στο μπάσκετ στην Ευρώπη συνδέεται με το μέλλον των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων».

Δείτε εδώ της συζήτησή τους:

Τα Gazzetta, Gazzetta Women και Insider ήταν χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου.