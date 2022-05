Δελφίνια εντοπίστηκαν να ερωτοτροπούν έχοντας μία ανακόντα στο στόμα τους

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν ερευνητές σε ποταμό της Βολιβίας, βλέποντας δύο δελφίνια να ερωτοτροπούν.

Τον Αύγουστο του 2021 μια ερευνητική ομάδα που κατέγραφε τη βιοποικιλότητα στον ποταμό Τιχαμούτσι της Βολιβίας, αντίκρισε κάποια ζώα που δύσκολα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος: τα δελφίνια των ποταμών της Βολιβίας.

Άρχισαν λοιπόν να τραβούν φωτογραφίες καθώς τα δελφίνια είχαν τα κεφάλια τους πάνω από το νερό του ποταμού. Οι ερευνητές κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Βλέποντας αργότερα τις εικόνες, συνειδητοποίησαν ότι τα δελφίνια είχαν ένα φίδι ανακόντα στο στόμα τους.

Τον περασμένο μήνα οι ερευνητές περιέγραψαν αυτό που είδαν στο περιοδικό Ecology. Ένας επιστήμονας εξήγησε ότι τα δελφίνια στα ποτάμια της Βολιβίας συνήθως κολυμπούν κάτω από το νερό και οι φωτογραφίες πιάνουν το πτερύγιο ή την ουρά τους. Αλλά τα συγκεκριμένα υδρόβια θηλαστικά είχαν τα κεφάλια τους πάνω από το νερό για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

