Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που η Αντζελίνα Τζολί φυγαδεύεται ενώ ηχούν οι σειρήνες (vid)

Η Αντζελίνα Τζολί που βρέθηκε στην Ουκρανία ως απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

Στην πόλη Λβιλ της Ουκρανίας βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί ως ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών. Η κάμερα απαθανάτισε την σταρ του Χόλιγουντ να απομακρύνεται σε ασφαλές μέρος την ώρα που ηχούν οι σειρήνες προειδοποιώντας για αεροπορική επιδρομή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια που η δημοφιλής ηθοποιός επισκεπτόταν ένα καταφύγιο, με την προσωπική της ασφάλεια να την φυγαδεύει με αυτοκίνητο σε ένα ασφαλές μέρος. Η Τζολί γνέφει στην κάμερα κάποια στιγμή και διαβεβαιώνει: «Είμαι καλά».

Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d