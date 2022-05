Ιταλία: Βρήκαν 654 κιλά κοκαΐνη σε πλοίο με μπανάνες που θα έφτανε στη Θεσσαλονίκη (vid)

Η κοκαΐνη προερχόταν από το λιμάνι του Γκουαγιακίλ στο Εκουαδόρ.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε στο λιμάνι Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας, 650 κιλά κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε φορτίο με μπανάνες, προερχόμενο από το Εκουαδόρ.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, είχε ως τελικό προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Maxi operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro. ADM e @GDF sequestrano oltre 650 kg di cocaina per un valore di oltre 200 milioni di euro. La droga era nascosta in container carico di banane proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador e diretto a Salonicco.#ADMgov pic.twitter.com/LhCghs5N6z