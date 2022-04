Μακράν το πιο βρώμικο και αηδιαστικό εσωτερικό αυτοκινήτου που έχει δει ποτέ άνθρωπος

Άναυδοι έμειναν οι αστυνομικοί στο Κεντ της Αγγλίας, όταν σε έλεγχο ρουτίνας, ο οδηγός άνοιξε την πόρτα.

Το λιγότερο σοκαρισμένοι έμειναν οι αστυνομικοί στο Κεντ της Αγγλίας, όταν σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο σε τυπικό έλεγχο. Όταν άνοιξε την πόρτα, αυτό που αντίκρισαν ήταν μία μίνι… χωματερή, καθώς ο οδηγός του είχε μετατρέψει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε σκουπιδότοπο.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, όχι φυσικά γιατί είχε ένα βουνό από σκουπίδια, αλλά γιατί ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα, ασφάλεια και δεν είχε πληρώσει τον φόρο κατανάλωσης του οχήματος.

Το βρώμικο εσωτερικό του όμως, ήταν τέτοιο που τους έμεινε αξέχαστο, γι αυτό και το πόσταραν στο Twitter.

The odd sweet wrapper or dropped crisp from the our colleagues on handover all of a sudden doesn't appear so bad. The inside of a car stopped and seized today for no insurance, no MOT and no vehicle excise licence. #RSU GS pic.twitter.com/aPko8TZihq