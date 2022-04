Τον κρατούσαν δύο αστυνομικοί, αλλά κατάφερε να ξεφύγει, πατώντας τον έναν (vid)

Ο 26χρονος Κολομβιανός κατάφερε να ξεφύγει μέσα από τα χέρια των αστυνομικών πατώντας γκάζι.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα βίντεο από τις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας κατάφερε να ξεγλιστρήσει μέσα από τα χέρια δύο αστυνομικών, τραυματίζοντας μάλιστα τον έναν.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αστυνομικοί από το Φράνκλιν του Τενεσί σταμάτησαν το όχημα του 26χρονου Ρόι Νίκολσον για παράβαση. Ο ένας αστυνομικός ζήτησε από τον Κολομβιανό να βγει έξω από το όχημα, καθώς εντόπισε ότι είχε όπλο και μύριζε μαριχουάνα.

Όταν βγήκε έξω από το αυτοκίνητο, ο αστυνομικός προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες, αλλά ο 26χρονος αντιστάθηκε και κατάφερε να γυρίσει προς το όχημά του παρότι τον εμπόδιζαν πλέον και οι δύο αξιωματικοί. Ο οδηγός κατάφερε να μπει στο όχημά του, πάτησε το γκάζι σέρνοντας τους δύο αστυνομικούς στην άσφαλτο.

Ο Κολομβιανός φυγάς έγινε... καπνός, όμως λίγο αργότερα με την βοήθεια των διερχόμενων οδηγών που είδαν το συμβάν, η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει. Ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφριά από θαύμα, καθώς την στιγμή της διαφυγής, το όχημα του δράστη τον πάτησε.

Officers recovering after being dragged, run over by fleeing suspect #MoveOver | https://t.co/KRsiUq7N3z pic.twitter.com/XWlu43JDwa