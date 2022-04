Ο λόγος που οι Ουκρανοί γράφουν «Wolverines» στα κατεστραμμένα ρωσικά άρματα (vid)

Φωτογραφίες από κατεστραμμένα ρωσικά τανκς με τη λέξη «Wolverines» έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά τανκς από τα πεδία μάχης γύρω από το Κίεβο κυκλοφορούν όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση είναι ότι πάνω στα τανκς αναγράφεται η λέξη «Wolverines».

Την παραπάνω λέξη την υιοθέτησε μια ομάδα Ουκρανών μαχητών της αντίστασης, την οποία εμπνεύστηκαν από μια αντι κομμουνιστική ταινία του 1984 με τίτλο «Red Dawn». Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Σουέζι επικεντρώνεται σε μια ομάδα μαθητών γυμνασίου που έγιναν αντάρτες οι οποίες μάχονταν απέναντι σε μια σοβιετική εισβολή στις ΗΠΑ.

Η ομάδα των μαχητών ονομάστηκε «The Wolverines», όνομα που είχε η ομάδα ποδοσφαίρου των μαθητών, οι οποίοι κάθε φορά που χτυπούσαν κάποιον ρωσικό στόχο στην πόλη τους το Κολοράντο, άφηναν γκράφιτι με το λογότυπό τους.

Με επικεφαλής τον 61χρονο δικηγόρο Ντάνιελ Μπίλακ, οι πραγματικοί Wolverines σχηματίστηκαν μερικές εβδομάδες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πραγματοποιούσαν στρατιωτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες το Σαββατοκύριακο σε δάση και χωράφια έξω από το Κίεβο.

Μιλώντας μια εβδομάδα περίπου μετά το ξέσπασμα των μαχών, ο Μπίλακ είπε ότι οι Wolverines πραγματοποιούσαν νυχτερινές περιπολίες για να κρατήσουν την τάξη και να συλλάβουν τους Ρώσους στρατιώτες και επιβεβαίωσε ότι η ομάδα εμπνεύστηκε το όνομα και τη δράση της από τους ήρωες της ταινίας «Red Dawn».