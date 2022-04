Γυναίκα στην Καλιφόρνια κατηγορείται ότι έπνιξε τα δύο παιδιά της στην μπανιέρα (vid)

Όταν ο πατέρας επέστρεψε σπίτι από τη δουλειά του, η σύζυγος του είπε πως έκανε στα παιδιά κακό. Τα αναζήτησε και τα βρήκε αναίσθητα μέσα στη γεμάτη νερό μπανιέρα.

Στη σύλληψη της 26χρονης Κόρτνεϊ Γουίλιαμς προχώρησε η αστυνομία της Καλιφόρνια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας! Πιο συγκεκριμένα, η Γουίλιαμς κατηγορείται πως έπνιξε τους δύο γιους της, ηλικίας πέντε μηνών και δυόμιση ετών στην μπανιέρα του σπιτιού τους.

Όπως ανακοίνωσε ο σερίφης, οι Αρχές κλήθηκαν από επέστρεψε ο σύζυγος της από τη δουλειά του το μεσημέρι και όταν αναζήτησε τα παιδιά, εκείνη του είπε πως τους έκανε κακό. Ο πατέρας έψαξε σε όλο το σπίτι και βρήκε τους δύο γιους τους, όπως ανέφερε: «Χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με νερό». Ακολούθως κάλεσε την αστυνομία.

Ίδια εικόνα αντίκρισαν και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι. Παρά τις πρώτες βοήθειες που δόθηκαν στα δύο μικρά παιδιά, δεν κατάφεραν να ανακτήσουν τις αισθήσεις τους, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «σκόπιμο πνιγμό».

Neighbors tell me Courtney Williams, 26 remained expressionless as deputies arrested her for allegedly drowning her two infant and toddler boys. Their father was on the ground crying. @ABC10 https://t.co/DOA09QSQh6 pic.twitter.com/QnPsPR3Dck