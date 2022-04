Αδιανόητα πράγματα στην Ουάσινγκτον: Πήγαν το άψυχο σώμα ράπερ σε club για του κάνουν μνημόσυνο (vid)

Οι φίλοι του Goonew διοργάνωσαν ένα μακάβριο «Last Show», όπως ανέφεραν για τον 24χρονο ράπερ.

Απίστευτα πράγματα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Ουάσινγκτον με τους fan του Goonew, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες είχα χάσει την ζωή του από θανάσιμο τραυματισμό.

Την Κυριακή λοιπόν στο Bliss διοργανώθηκε ένα event προς τιμή του 24χρονου με τον τίτλο «One Last Show». Ως εδώ όλα καλά... Αυτό που είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικό είναι πως υπήρχε και η σωρός του νεαρού ράπερ, τον οποίο είχαν ντύσει με φούτερ με κουκούλα, ρολόι και στέμμα.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν ΜΜΕ στις ΗΠΑ, η είσοδος για να μπει κανείς στο μαγαζί ήταν 40 δολάρια όμως φαίνεται από το μαγαζί δεν γνώριζαν τί θα γινόταν, καθώς έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία ζητούσαν συγγνώμη για τις εικόνες που άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

«Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το σώμα του Goonew τοποθετήθηκε στη σκηνή, φορώντας επώνυμα ρούχα και στέμμα», έγραψε το Shade Room στο Instagram, ενώ ο Black Fortune που τραγούσε στο club έγραψε σε μια ιστορία του στο Instagram: «Όχι, αυτό δεν είναι κέρινο ομοίωμα, ο αδελφός μου έφυγε με gansta τρόπο».

wtf is wrong with ppl🥴 how u can but deceased body in the club in front of everyone? goonew deserved better cause this ain’t it pic.twitter.com/8Yfe3HUAT7