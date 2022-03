Ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις για παιχνίδια PS4 και PS5

Η Sony προσφέρει κορυφαία παιχνίδια σε μειωμένες τιμές για τις δύο κονσόλες.

Η Sony ανακοίνωσε ένα νέο κύμα εκπτώσεων που ξεκινάει από σήμερα, 30 Μαρτίου, και θα διαρκέσει έως και τις 13 Απριλίου για τίτλους των PS4 και PS5.

Μάλιστα, μέσα στη μεγάλη λίστα περιλαμβάνονται και νέες κυκλοφορίες, όπως το Destiny 2: The Witch Queen.

Στα first party games ξεχωρίζουμε παραγωγές, όπως τα Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales και Ghost of Tsushima: Director’s Cut, αλλά και τίτλους τρίτων εταιρειών, όπως τα Deathloop, Hitman 3, Red Dead Redemption 2 και Sekiro: Shadows Die Twice.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις προσφορές από την σχετική καρτέλα στο PlayStation Store στην κονσόλα σας ή να μπείτε στο σχετικό τμήμα του επίσημου site για το PlayStation Store (μέσω browser) εδώ.