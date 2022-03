Επίθεση ενόπλου με μοτοσυκλέτα σε προάστιο του Τελ Αβίβ: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης (vid)

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αξιωματούχο των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, είναι ο απολογισμός της αποψινής επίθεσης ενόπλου σε προάστιο του Τελ Αβίβ. Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε πέντε ανθρώπους στο Μπνέι Μπρακ, ένα προάστιο στο οποίο διαμένουν κυρίως υπερορθόδοξοι Εβραίοι, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας, οπλισμένος με τυφέκιο, να περιπλανιέται σε έναν δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυροβολούσε προς τα μπαλκόνια διαμερισμάτων και κατά περαστικών και διερχόμενων αυτοκινήτων.

Το “Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ” -- ο αντίστοιχος “Ερυθρός Σταυρός” στο Ισραήλ -- επιβεβαίωσε πως ο ένοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους.

